Senador norte-americano foi o último a anunciar que quer a nomeação democrata para concorrer contra Donald Trump.

Cory Booker, um senador norte-americano, assumiu esta sexta-feira a sua candidatura à nomeação democrata para as eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2020.



O senador tem 49 anos e é o quarto senador norte-americano a anunciar a corrida às eleições. "Acredito que podemos construir um país onde ninguém é esquecido, ninguém é deixado para trás", afirma, num vídeo publicado no site. Diz ainda que se focaria em criar bons empregos e em reformar o sistema de justiça criminal.



A sua entrada na corrida acontece no primeiro dia do Mês da História Negra nos EUA. Depois de Kamala Harris, Booker é o segundo afro-americano a desafiar Donald Trump.



Em fevereiro de 2020, começam os primeiros passos para decidir a nomeação democrata. O candidato que conseguir a maioria dos delegados será escolhido na convenção democrata, no verão, e deverá ser o opositor a Trump, republicano.



De acordo com uma sondagem da CNN em dezembro, Booker era o preferido de 5% dos eleitores democratas prováveis. Ficou atrás do antigo vice-presidente Joe Biden, do senador Bernie Sanders (que foi candidato em 2016, mas perdeu a nomeação democrata para Hillary Clinton) e de Beto O'Rourke.



Numa entrevista à revista The Atlantic, Booker disse que "amava" Trump, de acordo com a sua fé cristã, e que o Partido Democrata não devia tornar a oposição a Trump o centro da sua mensagem. "Se nos tornamos um partido só acerca do que somos contra, não é uma estratégia vencedora. Penso que se damos toda a nossa energia - psicológica, mental - em direção a Donald Trump, isso o torna poderoso."