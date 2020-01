Cory Booker sai da corrida à presidência dos EUA em 2020

O senador norte-americano Cory Booker anunciou esta segunda-feira que irá terminar a sua campanha à nomeação do Partido Democrata para as eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2020. O candidato afro-americano que despertou atenções para a falta de diversidade cultural entre os adversários anunciou a decisão após ter falhado o debate democrata agendado para esta terça-feira, em Iowa, por falta de financiamento.

"Foi uma decisão difícil de tomar, mas entrei nesta corrida para vencer e sempre disse que não iria continuar se não houvesse um caminho para a vitória", afirmou Booker num comunicado aos seus apoiantes esta segunda-feira.

Chegando a somar 6% das intenções de voto no início de 2019, Booker viu-se fora dos debates presidenciais do partido em dezembro e janeiro devido a restrições para a qualificação dos candidatos. No debate que se realiza esta terça-feira, no estado de Iowa, só estarão presentes seis candidatos, todos brancos.

"Estou orgulhoso das ideias que trouxemos para as primárias do Partido Democrata e, mais importante ainda, dos valores que defendemos ao longo da campanha – mesmo quando nos disseram que a nossa abordagem não iria vencer", afirma Booker.