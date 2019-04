A cinco dias das eleições legislativas em Espanha, o Whastapp bloqueou a conta que o Podemos usava para falar com os eleitores e que tinha mais de 60 mil subscritores.

Ao jornal digital El Diario, um porta-voz da aplicação de troca de mensagens garantiu que foram aplicaram "os mesmos critérios de implementação para todos os utilizadores de Whatsapp a nível mundial". "Os nossos serviços são explícitos e não permitem o envio massivo de mensagens ou usar programas de terceiros para automatizar o serviço", reforçou.

Uma acusação negada pelo partido liderado por Pablo Iglesias, que garante que utiliza "o mesmo serviço e as mesmas ferramentas no Whatsapp que os outros partidos" e que "nunca violou as regras de utilização" da app.

PSOE, PP, Ciudadanos e Vox também têm contas oficiais nesta plataforma de comunicação mas nenhuma delas foi bloqueada.