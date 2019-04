Diretor-geral de Informação Nacional do governo espanhol Pozas Fernández já se tinha demitido devido ao caso.

Pozas Fernández, diretor-geral de Informação Nacional do governo espanhol, foi acusado no âmbito das investigações à espionagem a Pablo Iglésias, dirigente do Podemos. O inquérito surgiu na sequência do roubo de um cartão de memória pertencente a uma assistente próxima de Iglésias.

O cartão foi encontrado em casa de José Villarejo, ex-comissário da polícia e dono de várias empresas. Villarejo encontra-se preso desde 2017, acusado de organização criminosa, suborno e branqueamento de capitais.

Pozas Fernández foi acusado por Villarejo de lhe ter entregado uma pen com a informação presente no telemóvel de Dina Bousselham, assessora de Iglésias enquanto ele esteve no Parlamento Europeu. O ex-comissário está ligado à chamada "polícia patriótica", que segundo o El País espiou os adversários políticos do Partido Popular durante o primeiro governo de Mariano Rajoy.

Quando ocorreu a entrega da pen a Villarejo, Pozas Fernández era diretor da revista Interviú. Depois, tornou-se o diretor de informação do governo de Pedro Sánchez. Demitiu-se na passada semana depois de ter sido chamado a testemunhar neste caso de espionagem, alegando: "Estou a ser usado para criticar o governo e o presidente. E isso não o posso permitir."

A sua condição mudou para arguido depois de ter reconhecido a receção da pen; contudo, não publicou nada sobre a informação lá contida.

De acordo com o El Confidencial, dentro da pen encontrava-se documentação acerca do funcionamento do Podemos, mas também conversas privadas com outros dirigentes do partido e fotografias comprometedoras de caráter pessoal.

Pedro Sánchez, o presidente do governo espanhol, afirmou que os agentes envolvidos na guerra suja contra o Podemos e Pablo Iglésias "vão pagar até às últimas consequências".