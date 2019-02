Acumulava o cargo de comissário da polícia com o de detetive (e enriqueceu com isso), trabalhou para os serviços secretos e o BBVA. Espiou políticos, o juiz Baltasar Garzón e o Rei Juan Carlos



Enquanto comissário da polícia e detetive, José Manuel Villarejo juntou 20 milhões de euros e geriu 46 empresas. Trabalhou para os serviços secretos espanhóis, o Governo de Rajoy e o BBVA. Espiou políticos, o juiz Baltasar Garzón e o Rei Juan Carlos. Só num caso gravou 15 mil telefonemas.



A pergunta é porque é que durante décadas "nada" aconteceu a José Manuel Villarejo? Sabia demais. Teceu uma teia de influência junto de polícias, políticos ou juízes que o protegeu das inúmeras suspeitas sobre a sua atividade. Muitas figuras temiam o famoso "terabyte" de documentos comprometedores que foi guardando. Ainda que na prisão, Villarejo tem ameaçado revelar informações – foi assim que o áudio da sua conversa com Corinna zu Sayn-Wittgenstein, a quem se atribui um romance com o rei Juan Carlos, afirmava ter sido a testa de ferro do monarca que queria ocultar o seu património no estrangeiro. Esta investigação foi arquivada, mas quantos mais segredos poderá ter?



Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 14 de fevereiro de 2019.



Se já é assinante, leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO.