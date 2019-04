O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jon-Un, vão encontrar-se esta quinta-feira na Rússia com o objetivo de discutir o impasse internacional que afeta o programa nuclear de Pyongyang.

Segundo o porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros russo, citado pela Reuters, a visita, que vai ter lugar no porto de Vladivostok, faz parte de um esforço do chefe de estado norte-coreano para obter apoio estrangeiro, depois do encontro com Trump não ter resultado num alívio das sanções ao regime.