Arábia Saudita executou 37 pessoas por terrorismo

O ministro do Interior da Arábia Saudita revelou, esta terça-feira, que 37 pessoas foram executadas por crimes de terrorismo. A informação foi, segundo a Reuters, avançada pela agência de notícias estatal.



"A pena de morte foi aplicada a culpados de adotarem ideologias terroristas extremistas, formarem células terroritas para corromper e desfazer a segurança do país, além de espalharem o caos e provocar conflitos sectários", disse a agência de notícias, através do Twitter.







