A 31 de dezembro, Donald Trump disse que não via os EUA a entrar em guerra com o Irão. "Se quero? Não. Quero ter paz. Gosto de paz." Isto apesar de a embaixada dos EUA no Iraque ter sido incendiada e invadida, em resposta a um ataque a uma base iraquiana do Kataib Hezbollah, uma milícia apoiada pelo Irão.

Na verdade, na sua cabeça já estava a ideia de matar Soleimani. Às cinco da tarde, no seu resort de Mar-a-Lago, autorizou o ataque de drones que resultou na morte do general iraniano Qassem Soleimani. Era considerado o segundo homem mais poderoso do Irão.

Numa reunião a 29 de dezembro, Trump reuniu-se com o secretário de Estado Mike Pompeo, o secretário da Defesa Mark Esper, o conselheiro Robert O’Brien e o general Mark Milley numa cave sem janelas construída no resort de golfe do presidente.

Foi discutido como se deveria responder à morte de um civil norte-americano numa base no Iraque. A opção de matar Soleimani foi apresentada, mas Trump escolheu o ataque à milícia – apesar de ter logo ficado interessado no ataque ao comandante do Irão, diz a NBC.

Segundo o The New York Times, apesar de ter sido apresentada a opção mais extrema de matar Soleimani, os oficiais dos EUA não pensaram que o presidente aceitasse: tratou-se de dar opções improváveis para comparar com as outras.

Muitos conselheiros de Trump não queriam atacar Soleimani no Iraque, segundo a NBC, devido à presença de tropas norte-americanas no país. Mas quando souberam que o comandante ia viajar para Bagdade no dia 2, decidiram que a chegada ao aeroporto era a melhor oportunidade.

À imprensa, membros do governo norte-americano dizem ter sido apresentadas informações dos serviços secretos em como Soleimani estaria a viajar para Bagdade como parte de traçar os últimos detalhes em planos de ataque a diplomatas, soldados e instalações dos EUA no Iraque, Líbano e Síria. No entanto, outros oficiais relataram que os dados não davam essa certeza, e que o aiatola Ali Khamenei, líder supremo do Irão, não tinha aceitado quaisquer planos de ataque.

A última vez que os EUA mataram um alto líder militar estrangeiro foi durante a II Guerra Mundial, de acordo com o NYTimes. Foi abatido o avião onde seguia o almirante japonês Isoroku Yamamoto.

A um confidente, segundo a NBC, Trump disse que esperava que a morte de Soleimani desse uma mensagem semelhante à de quando foi morto Abu Bakr al-Baghdadi, líder do grupo terrorista Estado Islâmico.

Nas primeiras palavras após o ataque, o presidente disse: "Tomámos ações na noite passada para travar uma guerra. Não para a começar."