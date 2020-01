Irão vai deixar de respeitar acordo nuclear assinado em 2015

O Irão irá abandonar os compromissos estabelecidos em 2015 no acordo nuclear assinado com os países membros do conselho de segurança das Nações Unidas, avança este domingo a televisão estatal iraniana, IRIB.A estação cita um porta-voz do governo, que afirmou ainda que o país vai deixar de cumprir o limite de centrifugadoras de enriquecimento de urânio que pode usar, e que vão apenas passar a cumprir as necessidades de energia nuclear do país.Ainda assim, o Governo iraniano afirma que vai continuar a cooperar com a Agência Atómica Internacional e que poderá voltar a cumprir os limites definidos no acordo assinado com países como os Estados Unidos, o Reino Unido ou a Rússia se o país liderado por Donald Trump retirar as sanções contra o país e "os interesses do Irão forem garantidos".O anúncio não foi uma surpresa, uma vez que já tinha dados outros passos que indicavam o afastamento do acordo. Para além disso, os Estados Unidos, com a subida de Donald Trump ao poder, também deixaram de cumprir as linhas guias do acordo.Desde aí que, para além de não estarem limitados na produção de energia nuclear, os Estados Unidos aplicaram várias sanções ao Irão, que têm vindo a afetar a economia do país.