25 de setembro de 2025 às 15:58

Trump substitui fotografia de Biden por “caneta automática” na galeria de retratos presidenciais

O presidente norte-americano inaugurou uma galeria de retratos presidenciais com todos os seus antecessores, no exterior da Casa Branca. O único que está em falta é Joe Biden que, em tom provocatório, foi substituído por uma “caneta automática”.

