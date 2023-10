Comboio que levava eurodeputados de Bruxelas para Estrasburgo acaba na Disneyland

Um comboio que transportava esta segunda-feira os eurodeputados de Bruxelas para Estrasburgo, para uma sessão plenária do Parlamento Europeu, foi parar por engano à estação da Disneyland, em Paris, anunciou a empresa ferroviária francesa SNCF.







Twitter/Samira Rafaela

O incidente causou um atraso de 45 minutos na chegada a Estrasburgo e deu origem a uma série de piadas a circular nas redes sociais, graças à mensagem que Emmanuel Foulon, membro da delegação, escreveu no X (antigo Twitter): "O 'slogan' da Disney, 'Quando a magia ganha vida', será em breve o slogan do Parlamento Europeu?".A partir desta frase, a informação circulou rapidamente nas redes sociais e provocou o riso dos eurodeputados, dos grupos parlamentares e dos meios de comunicação social que acompanharam a notícia do Parlamento."Equipa Disneylândia", escreveu a eurodeputada neerlandesa Samira Rafaela, também no X, partilhando uma fotografia da carruagem-cafetaria, com o seu compatriota socialista Mohammed Chahim."Será que isto vai dar origem a um filme da Disney? A sessão plenária e o comboio que queria ir de férias...", escreveu, por sua vez, Pelle Geertsen , conselheiro de um deputado dinamarquês."O comboio foi encaminhado para Marne-La-Vallée (a menos de 40 km de Paris) em vez de seguir pela linha de alta velocidade. Chegou ao seu destino (Estrasburgo) às 12h50, com 45 minutos de atraso", explicou laconicamente a SNCF Réseau, num comunicado de imprensa.Segundo a empresa que gere o sistema ferroviário francês, o maquinista do comboio enganou-se ao sair do aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, e apanhou a linha que conduzia à estação Marne-la-Vallée Chessy, situada junto ao popular parque infantil.Aí teve de voltar para trás e chegar finalmente a Estrasburgo, como inicialmente previsto, um tipo de incidente que a empresa garante ser muito raro.Todos os meses, um comboio transporta várias centenas de eurodeputados e funcionários de Bruxelas para Estrasburgo, para a sessão plenária do Parlamento Europeu.