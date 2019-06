Os ciberataques dos Estados Unidos contra sistemas de disparo de mísseis e redes de espionagem do Irão, anunciados este domingo, não foram bem sucedidos. A informação foi divulgada pelo ministro iraniano das Telecomunicações, Mohammad Javad Azari Jahromi, no Twitter.



"Eles tentaram arduamente, mas não conseguiram desenvolver um ataque com sucesso. A comunicação social está a questionar a veracidade dos supostos ciberataques contra o Irão. Tenho que afirmar que estamos a lidar há muito tempo com o ciberterrorismo [...] e o unilateralismo dos Estados Unidos", escreveu Mohammad Javad Azari Jahromi.



?????‌?? ?? ??? ???? ?????? ?????? ?? ????? ???????. ???? ????? ?? ??????? ?? ?? ??????? ?????? -??? ??????‌??- ? ???????‌?????-??? ???????- ???????. ?? ?? ????? ???? ?? ??? ????? ???????? ???? ?? ?? ??? ???? ???? ?????. ???? ????? ?? ???? ???? ??????? ????? ??????? ????? ??‌???? — MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) 24 de junho de 2019





Para o ministro iraniano, esta é uma demonstração de "ciber-terrorismo" por parte dos Estados Unidos. Também o porta-voz do ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Abbas Mousavi, colocou a hipótese de o Irão colocar esta agressão em tribunais internacionais. "Não queremos o aumento de tensões e das suas consequências", afirmou à agência de notícias ISNA.



Este domingo, o Washington Post revelou que os Estados Unidos iriam desencadear um plano concebido há já várias semanas que visava os computadores que controlam os lançamentos de mísseis e de foguetes do Irão e uma rede de espionagem iraniana encarregada de vigiar a passagem de navios pelo estreito de Ormuz.

No sábado, Donald Trump, admitiu estar ainda a ponderar uma ação militar contra o Irão, depois de ter anunciado um ataque e de o ter cancelado de seguida. "[O uso da força] está sempre em cima da mesa, até resolvermos isto", avisou, citado pela agência americana AP.



O presidente norte-americano anunciou também novas sanções contra o país asiático, depois de Teerão ter advertido que o mínimo ataque contra o país teria "consequências devastadoras" para os interesses norte-americanos na região.



Irão com capacidade de derrubar mais drones dos EUA O comandante das forças navais do Irão, almirante Hossein Khanzadi, avisou esta segunda-feira os Estados Unidos sobre a capacidade do Irão para derrubar mais aparelhos não tripulados (drones). As declarações do oficial de alta patente do Irão surgiram uma semana após o escalar da tensão entre Washington e Teerão, agravada pelo derrube de um "drone espião" que sobrevoava uma zona entre o Golfo Pérsico e o Estreito de Ormuz. Entretanto, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, chegou hoje à Arábia Saudita para consultas sobre as tensões entre os Estados Unidos e o Irão. De acordo com fontes oficiais norte-americanas, Pompeo deve encontra-se na cidade portuária de Jeddah com o rei Salmane e com o príncipe herdeiro Mohamed bem Salmane antes de se deslocar aos Emiratos Árabes Unidos. Após o derrube de um drone dos Estados Unidos no espaço aéreo iraniano, na semana passada, Washington preparou uma retaliação militar que foi suspensa pelo presidente dos Estados Unidos. Donald Trump insiste, no entanto, na aplicação de sanções contra o país, que tem insistido no incremento das sanções económicas contra o Irão.