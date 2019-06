A polémica entre Boris Johnson, candidato a primeiro-ministro do Reino Unido, e a sua namorada, Carrie Symonds, está a fazer os primeiros estragos. De acordo com uma sondagem do Daily Mail, o conservador perdeu mais de 10% das intenções de voto dentro do Partido Conservador em apenas dois dias.

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros de Theresa May perdeu, inclusive, a liderança relativamente a todos os britânicos, com Jeremy Hunt, o ministro dos Negócios Estrangeiros que sucedeu a Johnson, a contar agora com 32% das intenções de voto, contra 29% de Boris.

Dentro dos apoiantes do Partido Conservador, Boris Johnson continua na liderança mas perdeu uma enorme margem antes dos resultados entre militantes serem conhecidos, a 22 de julho. Neste momento, segundo o Daily Mail, Boris reúne 45 % das intenções, contra 55% há dois dias. Do lado inverso, Hunt aproveitou este percalço na vida do conservador e subiu de 28% para 34%.

Na passada sexta-feira, a polícia britânica foi chamada a casa de Boris Johnson após um vizinho preocupado ter ouvido aquilo que parecia ser uma discussão entre o político e a namorada, Carrie Symonds. Foram ouvidos gritos e a mulher a dizer "sai de cima de mim" e "sai do meu apartamento".

A testemunha gravou um áudio do sucedido e disponibilizou-a ao jornal The Guardian. Pode ouvir-se aparentemente Boris Johnson a dizer "sai da m**** do meu computador" e a recusar deixar a casa. Escuta-se ainda uma mulher a dizer que um sofá ficou sujo com vinho tinto. "Tu não te importas com nada porque és mimado. Não te preocupas com dinheiro nem mais nada."



Em reação ao sucedido, Boris Johnson indicou que o povo britânico estava desinteressado sobre o assunto. "Acho que preferem ouvir os meus planos para o país e para o partido."