Uma comitiva de oito deputados federais brasileiros visitou, durante cinco dias e em missão oficial, locais turísticos de Portugal com praticamente todas as despesas a serem pagas pela Câmara de Deputados do Brasil, revela esta segunda-feira o Folha de São Paulo. Entre viagens e comodidades, o Estado brasileiro gastou mais de 18 mil euros.

De acordo com o presidente do parlamento brasileiro, o deputado do Democratas Rodrigo Maia – responsável por autorizar ou negar estas viagens -, o objetivo do projeto "CâmaraTur" é dar a deputados "o acesso a novos conceitos, políticas públicas e experiências legislativas úteis ao Brasil".

Foi isso que os deputados enviados a Portugal fizeram. Depois de reuniões com autoridades portuguesas ligadas ao Turismo e de visitarem o Ministério do Turismo em Portugal, a delegação brasileira fez uma visita técnica ao Estádio José Alvalade e o deputado do PT José Airton Cirilo até teve direito a uma camisola do Sporting com o seu nome.

No dia seguinte, como pode observar-se nas suas redes sociais, Cirilo decidiu fazer uma visita ao Santuário de Fátima, "conhecendo o potencial do desenvolvimento do turismo religioso" com o representante da Associação Comercial, Industrial e Serviços de Ourém - ACISO, Alexandre Marto.

No mesmo dia, viria a marcar presença na Assembleia da República, em Lisboa, onde se reuniram com deputados portugueses do grupo de trabalho de Turismo, presidido pela deputada do PS Hortense Martins e do qual também fazem parte Cristóvão Norte (PSD), Paulo Neves (PSD), Ana Passos (PS), Ernesto Ferraz (BE) e Hélder Amaral (CDS-PP).

E a comitiva brasileira terminou a sua missão em Portugal com uma visita ao Estádio da Luz, para equilibrar depois de uma visita ao rival de Lisboa. Na mesma, Cirilo partilhou ainda uma fotografia na qual surge ao lado da estátua de Eusébio, lenda do Benfica.

Na delegação brasileira estiveram os membros da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados do Brasil: Newton Cardoso Jr., o presidente da comissão, Herculano Passos, do MDB, A J Albuquerque do PP, Bibo Nunes do PSL, Luiz Antônio Teixeira Jr. do PP e José Nunes Soares do PSD.

De acordo com o Folha de São Paulo, o "CâmaraTur" leva, todos os meses, 26 deputados do Brasil a fazerem viagens – desde os Estados Unidos a países europeus, passando pela Ásia. Desde janeiro do ano passado a janeiro deste ano, este projeto custou já 900 mil euros ao Governo brasileiro.

No final de cada viagem, deputados têm de redigir um relatório de viagens que, segundo o jornal, se resumem a poucos parágrafos copiados da Internet, sem citação da fonte, como se fossem a transcrição da própria experiência que o deputado vivenciou.