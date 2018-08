A China vai abrir um parque para pandas no sudoeste do país, com 27 mil quilómetros quadrados – quase um quinto da dimensão de Portugal continental -, que acolherá 8.000 espécies distintas de animais e plantas. Segundo o jornal oficial em língua inglesa China Daily, o parque incluirá 80 áreas de preservação, que abarcam partes da província de Sichuan, Shaanxi e Gansu.

O objectivo é aumentar a fauna e flora, melhorar a diversidade biológica e construir passagens entre os vários habitats dos pandas, permitindo que diferentes comunidades interajam. A data de abertura do parque não foi ainda anunciada, mas espera-se que esteja concluído no final deste ano.

A China tem 67 reservas naturais para protecção dos pandas gigantes. O número de pandas aumentou de 1.114, na década de 1970, para 1.800 actualmente, segundo a Administração Estatal das Florestas da China.

Em 2017, o país conseguiu criar 500 pandas, em cativeiro, entre os quais nove foram devolvidos à natureza. Sete sobreviveram. O panda, a mascote não oficial da China, que vive sobretudo nas montanhas de Sichuan, está no primeiro grau na protecção de espécies em risco de extinção no país.