China garante apoio à Venezuela na véspera de aniversário de Nicolás Maduro

Declarações surgem num contexto de tensão entre a Venezuela e os Estados Unidos.

O presidente chinês garantiu este sábado que a China vai continuar a apoiar a Venezuela para "salvaguardar a sua soberania e segurança nacional, dignidade da nação e estabilidade social", na véspera do aniversário do chefe de Estado venezuelano.



China garante apoio à Venezuela, com Xi Jinping e Nicolás Maduro a reforçar laços AP Photo/Lintao Zhang, Pool

Numa carta enviada a Nicolás Maduro, e citada pela agência espanhola de notícias, a Efe, Xi Jinping rejeitou as "ingerências de forças externas" nos assuntos internos do país sul-americano "sob qualquer pretexto" e acrescentou que "a China e a Venezuela são amigos íntimos, irmãos queridos e bons parceiros".

Também numa carta enviada pela embaixada da Rússia em Caracas a Maduro, o presidente russo, Vladimir Putin, reiterou o seu compromisso com a Venezuela na sua relação estratégica.

"Sem dúvida, continuaremos o estreito trabalho conjunto em prol do fortalecimento contínuo das relações de parceria estratégica entre Moscovo e Caracas", afirmou Putin na carta, que foi hoje divulgada pelo ministro das Relações Exteriores da Venezuela.

O presidente russo disse ainda estar certo de que, sob o mandato de Maduro, a Venezuela "superará com dignidade todas as provações e defenderá os seus interesses legítimos nestes tempos turbulentos".

Estas declarações surgem num contexto de tensão entre a Venezuela e os Estados Unidos devido ao envio de tropas militares norte-americanas para o mar das Caraíbas, com o argumento de combater o narcotráfico, mas que Maduro considera ser apenas uma tentativa de o afastar do poder.