Josep Borrell, o chefe da diplomacia da União Europeia, disse hoje aos jornalistas que os 27 estavam "estupefactos" com a morte de George Floyd às mãos da polícia, no dia 25 de maio, em Minneapolis, EUA."Como o povo dos Estados Unidos, nós estamos chocados e estupefactos pela morte de George Floyd... Todas as sociedades devem manter-se vigilantes contra o uso excessivo da força", disse Borrell. A morte de Floyd foi "muito, muito infeliz" e mostrou "o abuso de poder" da polícia, considerou."Condenamos o racismo de qualquer forma... Confiamos na capacidade dos norte-americanos para unirem-se, para se curarem como nação", adiantou. "Todas as vidas são importantes, as vidas negras também são importantes", frisou Borrell.

George Floyd, suspeito pela polícia de falsificar uma nota falsificada de 20 dólares (18 euros), morreu quando foi detido em Minneapolis, no norte dos Estados Unidos, há uma semana.

De acordo com imagens que já percorreram o mundo, um agente manteve-o imobilizado no chão, ajoelhado sobre o seu pescoço por quase nove minutos.

O polícia, Derek Chauvin, 44, foi demitido, detido e acusado de homicídio. Os três outros agentes presentes no momento dos eventos também foram despedidos, mas não foram até ao momento sujeitos a qualquer acusação.

Com Lusa