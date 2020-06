Em 2020, os Estados Unidos estão a travar duas batalhas: a pandemia de Covid-19 e o racismo. Se o novo coronavírus surgiu este ano no país, a discriminação racial e a violência policial são bem mais antigas. Mais de cinco mil pessoas já foram detidas na última semana devido aos protestos nos EUA e pelo menos três pessoas morreram. Lojas e centros comerciais foram saqueados.



Os protestos foram desencadeados pela morte de George Floyd às mãos da polícia. A 25 de maio, Floyd foi detido por ter tentado pagar um maço de tabaco com uma nota que seria falsa. Entre os polícias que responderam à ocorrência, estava Derek Chauvin, que se ajoelhou em cima do pescoço de Floyd durante mais de oito minutos.



Partindo deste caso, o Fórum Económico Mundial compilou vários dados sobre a desigualdade racial recolhidos por várias instituições norte-americanas. Em Portugal, este tipo de dados não é recolhido pelo Instituto Nacional de Estatística nos Censos, a mais extensiva recolha estatística no país. Em 2019, foi aceite no Parlamento a possibilidade de introduzir, nos Censos a realizar em 2021, uma pergunta sobre a origem étnico-racial das pessoas. Porém, o Instituto Nacional de Estatística (INE) recusou mas garantiu que faria um inquérito acerca da discriminação racial. Porém, em fevereiro de 2020, ainda não tinha sido escolhida uma data.



E o que dizem os dados? Nos Estados Unidos, os estudantes negros têm uma probabilidade menor de se licenciarem do que os estudantes brancos. Em 2018, 79% dos estudantes negros acabaram o liceu em comparação com 89% dos colegas brancos. Já em Portugal, uma investigação do CIES-ISCTE de 2016, conduzida pelos investigadores Cristina Roldão e Pedro Abrantes, encontrou sinais de "segregação" e até "racismo institucional" nas escolas e revelou que 80% dos alunos com nacionalidade de um dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) seguia para os cursos profissionais no ensino secundário.



Também em Portugal, segundo o jornal Público, um em cada 73 cidadãos dos PALOP com mais de 16 anos está numa prisão. É um número dez vezes maior que o relativo aos cidadãos portugueses: 1 em cada 736 é recluso. Nos EUA, em 2018, havia 1.501 reclusos negros por cada 100 mil adultos negros. É um número cinco vezes maior que o relativo aos brancos.



Quanto à taxa de desemprego, em abril, era de 17% na população negra norte-americana. Quanto aos brancos, ficam pelos 14%. E se em média, em 2018, um branco ganhava 916 dólares por semana caso trabalhasse a tempo inteiro, um negro ganhava 694 dólares.



Nos EUA, 41% da população negra é proprietária da sua casa, comparada com 72% da população branca.



Quanto à Covid-19, os dados até ao fim de maio indicavam que a taxa de mortalidade entre a população afroamericana era 2.4 vezes mais alta que a entre a população branca.





Um polícia dispara mais depressa sobre um suspeito negro? Sempre que um jovem negro é atingido pela polícia norte-americana, Rui Costa Lopes, 37 anos, volta a ler sobre o guineense Amadou Diallo nas notícias. A morte deste imigrante, em Nova Iorque, iniciou uma linha de pesquisa sobre como os preconceitos influenciam a tomada de decisões de profissões críticas, como os polícias (e os juízes ou os médicos), e que o investigador do Instituto de Ciências Sociais (ICS) tem seguido também em Portugal.







E em Portugal?

Em Portugal, organizações internacionais assinalaram situações de brutalidade policial e racismo dentro da polícia. Em 2018, o ECRI (Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância) deixou várias recomendações. Foi recomendado às autoridades que um organismo independente da polícia "recolhesse todas as alegações de abuso racista e conduta da parte da polícia e levasse a cabo investigações independentes e eficazes de todos os casos". Portugal também deveria "introduzir dentro dos serviços da polícia uma política de tolerância zero quanto ao racismo, homofobia e transfobia, o que se traduziria na formação dos agentes futuros". "Os serviços da polícia deviam intensificar o diálogo e a cooperação com grupos de risco quanto ao racismo e intolerância", lê-se no documento.



As organizações da sociedade civil questonadas consideraram que a brutalidade policial contra afro-descendentes tinha "aumentado nos últimos anos". A ECRI indicou ainda que os polícias que atingem bons resultados nos testes escolhem onde querem trabalhar, o que leva a que "muitas vezes agentes com más avaliações sejam colocados em esquadras que cobrem as zonas mais habitadas por pessoas negras".



Também Julia Kozma, responsável pela delegação do Comité Anti-Tortura do Conselho da Europa que visitou Portugal em 2018, disse ter sido detetado um "elemento racista" quanto a agressões cometidas pela polícia.



Contudo, em 10 anos, 75% das queixas de racismo contra as forças de segurança foram arquivadas, segundo uma investigação da Universidade de Coimbra. E entre 2006 e 2016, a Comissão pela Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR) viu serem arquivados 80% dos processos que instaurou.