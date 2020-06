A distância da Casa Branca à igreja

Mariann Budde, bispo diocesano.



"Nem me fizeram uma chamada de cortesia a dizer-me que iam espalhar gás lacrimogéneo para poderem usar uma das nossas igrejas como adereço", afirmou.





Em Washington, no dia 1 de junho, os manifestantes que protestam contra a morte de George Floyd às mãos da polícia foram atingidos com gás lacrimogéneo e granadas de atordoamento junto à Casa Branca. Tal não se deveu à agudização dos protestos ou a violência: mas sim porque era preciso abrir caminho para Trump ir tirar fotografias junto a uma igreja, enquanto segurava a Bíblia.Segundo o The New York Times, os manifestantes foram atingidos depois de entrar em vigor o recolher obrigatório, às 19 horas locais.Donald Trump deslocou-se com uma comitiva até à igreja de St. John's, a chamada Igreja dos Presidentes, porque todos já por lá passaram. A igreja ardeu por pouco tempo na tarde de domingo.O gesto de Trump enfureceu o bispo da Diocese Episcopal de Washington, que não foi avisada da visita do presidente e não concordou com o uso de gás lacrimogéneo e granadas de atordoamento para que ele pudesse passar.A sessão fotográfica demorou 17 minutos. "Ele não rezou. Ele não mencionou George Floyd, não mencionou a agonia das pessoas que foram sujeitas a este tipo de expressão do racismo e do supremacismo branco horrendo por centenas de anos. Precisamos de um presidente que possa unificar e curar. Ele fez o oposto disso, e nós ficámos a apanhar os pedaços", lamentouBudde relatou ainda que uma sacerdotisa também foi atingida com gás lacrimogéneo enquanto ajudava os manifestantes a sair do local.