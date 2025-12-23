Chefe da polícia da Universidade de Brown afastado do cargo após tiroteio

Empregado terá avisado a segurança de que havia um suspeito nos corredores, mas a denúncia foi ignorada. Universidade diz agora que vai instalar mais câmaras de vigilância.

O chefe da polícia da Universidade de Brown, Rodneu Chatman, foi afastado do cargo mais de uma semana depois do português Cláudio Valente ter levado a cabo um tiroteio que matou dois estudantes e feriu outros nove em Providence, Estados Unidos.



Chefe da polícia da Universidade de Brown afastado após tiroteio Foto AP/Mark Stockwell

Segundo o Correio da Manhã, que cita a imprensa local, um empregado de limpeza terá visto o suspeito nos corredores da universidade "uma dúzia de vezes" nos dias anteriores ao ataque e, como tal, decidiu avisar um segurança do campus que nada fez. Agora, a presidente da universidade, Christina Paxson, afirma que irá haver uma revisão da segurança do campus, assim como da resposta que foi dada ao tiroteio no dia 13 de dezembro.

"Uma revisão como esta é padrão", disse Paxson num comunicado . "Enquanto esta decocorre, o vice-presidente de Segurança Pública e Gestão de Emergências, Rodney Chatman, está de licença com efeito imediato."

Rodney Chatman foi nomeado para este cargo em 2021 e anteriormente já havia trabalhado na área de segurança universitária da Universidade de Cincinnati e da Universidade de Utah. Enquanto estiver afastado, Hugh T. Clements, ex-chefe do departamento da Polícia de Providence, atuará como chefe interino, adiantou ainda a presidente da universidade.

Além do afastamento de Chatman, Christina Paxson partilhou ainda outras medidas de segurança imediatas que a universidade já está a tomar. Segundo ela, serão instaladas mais câmaras de vigilância em todo o campus, inclusivamente no prédio de engenharia Barus & Holley, onde ocorreu o tiroteio. Na altura, as buscas pelo atiradores foram dificultadas pela falta de imagens, disse uma fonte a par do processo de investigação à CBS News.

"Os estudantes merecem sentir-se seguros na escola, e todas as universidades do país devem proteger os seus alunos e estar equipadas com recursos adequados para auxiliar as forças da lei", disse a Secretária do Departamento de Educação, Linda McMahon, em comunicado.