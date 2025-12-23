Pelo menos dois mortos em explosão numa mina polaca

No momento da explosão, havia uma dezena de mineiros no subsolo, mas oito conseguiram ficar a salvo.

Pelo menos dois trabalhadores morreram esta terça-feira numa mina de carbono perto da cidade polaca de Pawlowice (sul), vítimas de uma explosão de gás metano, anunciou a empresa exploradora, Jastrzebska Spólka Weglowa (JSW).



Explosão numa mina polaca causa duas mortes Foto AP/Bernat Armangue

Aquela companhia informou em comunicado que o incidente ocorreu a cerca de 900 metros de profundidade, na mina Pniowek, descrevendo que houve "uma grande quantidade de metano que foi libertado, causando a deflagração".

No momento da explosão, havia uma dezena de mineiros no subsolo, mas oito conseguiram ficar a salvo, ao contrário dos outros dois, com 40 e 41 anos de idade.

A equipa de busca e salvamento conseguiu extrair os cadáveres do interior da exploração mineira, após uma operação que demorou cerca de sete horas.

Com estas duas mortes, o número de fatalidades em minas da Polónia este ano cifra-se agora num total de 15, segundo dados da autoridade polaca que regula o setor.