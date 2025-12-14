Sábado – Pense por si

14 de dezembro de 2025 às 14:44

Tiroteio na Universidade Brown nos EUA faz dois mortos e vários feridos

Pelo menos duas pessoas morreram e oito ficaram feridas num tiroteio, este sábado, no campus da Universidade Brown, no estado norte-americano de Rhode Island.

