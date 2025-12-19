Sábado – Pense por si

19 de dezembro de 2025 às 11:55

Quem é Cláudio Valente, o português suspeito de matar Nuno Loureiro e dois estudantes da Universidade de Brown

Cláudio Valente, de 48 anos, é suspeito do assassinato do professor do MIT Nuno Loureiro e de matar dois estudantes num tiroteio na Universidade de Brown, nos EUA. Foi encontrado morto esta quinta-feira.

