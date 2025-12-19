Atirador da Universidade de Brown será português e terá matado o cientista Nuno Loureiro

Autoridades estiveram perto de deter Cláudio Valente, mas o suspeito suicidou-se. O carro foi uma peça-chave para ajudar a desvendar este crime.
Cláudio Manuel Neves Valente, de 48 anos, é suspeito de ter levado a cabo um tiroteio na Universidade de Brown, nos Estados Unidos, no passado fim de semana, e de ter matado o cientista português Nuno Loureiro - que foi baleado à porta de casa - confirmaram as autoridades americanas através de uma conferência de imprensa.
FBI revela cronologia em vídeo do suspeito do tiroteio na Universidade de Brown
Cláudio Valente havia estudado naquela instituição há 25 anos e, segundo a ABC News, também Nuno Loureiro frequentou a mesma universidade na década de 1990. Na altura, Cláudio Valente tirou um doutoramento no programa de física, em 2000, - no mesmo ano em que emigrou para os Estados Unidos com um visto de estudante. Frequentou as aulas por menos de um ano mas depois desistiu do curso, segundo a presidente da Universidade Brown, Christina Paxson. Apesar de ter chegado aos EUA em 2000 só obteve o título de residência em 2017.
"Esse indivíduo hediondo jamais deveria ter tido permissão para entrar em nosso país, em 2017", disse a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem em comunicado.
Após o tiroteio, as autoridades ainda estiverem perto de o deter num armazém em Salém, New Hampshire, mas o suspeito acabou por se suicidar. Segundo a ABC News, o seu corpo foi encontrado num depósito em New Hampshire, depois de uma intensa busca que durou vários dias, e o seu carro - que foi uma peça-chave no que toca a desvendar o caso - foi encontrado abandonado.
"Esta noite, os nossos vizinhos de Providence podem finalmente respirar um pouco mais de alivio", disse o o presidente da câmara de Providence, Brett Smiley, aos jornalistas durante uma conferência de imprensa.
Cláudio estava a morar em Miami, mas segundo a procuradora federal de Massachusetts, Leah Foley, ele havia alugado um quarto de hotel em Boston, no final de novembro. A 1 de dezembro, alugou um Nissan Sentra cinza - que foi visto na área do campus nos 12 dias seguintes e até ao dia do tiroteio.
Foi só nos últimos um ou dois dias que as autoridades começaram a acreditar que o tiroteio na universidade podia estar ligado à morte do cientista português Nuno Loureiro. Apesar disso, não são conhecidos os motivos por detrás do tiroteio - ou pelo menos não foram divulgados pelas autoridades.
O tiroteio ocorreu no passado fim de semana na universidade americana de Brown e, como consequência, duas pessoas morreram e outras nove ficaram feridas. Em conferência de imprensa a polícia explicou que não há provas da participação de terceiros neste crime, e descreveu até os detalhes dos movimentos do suspeito antes e depois do tiroteio. Explicaram também como é que o suspeito se conseguiu esconder durante vários dias das autoridades.
