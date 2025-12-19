Atirador da Universidade de Brown será português e terá matado o cientista Nuno Loureiro

Autoridades estiveram perto de deter Cláudio Valente, mas o suspeito suicidou-se. O carro foi uma peça-chave para ajudar a desvendar este crime.

Cláudio Manuel Neves Valente, de 48 anos, é suspeito de ter levado a cabo um tiroteio na Universidade de Brown, nos Estados Unidos, no passado fim de semana, e de ter matado o cientista português Nuno Loureiro - que foi baleado à porta de casa - confirmaram as autoridades americanas através de uma conferência de imprensa.

A carregar o vídeo ... FBI revela cronologia em vídeo do suspeito do tiroteio na Universidade de Brown

Cláudio Valente havia estudado naquela instituição há 25 anos e, segundo a ABC News, também Nuno Loureiro frequentou a mesma universidade na década de 1990. Na altura, Cláudio Valente tirou um doutoramento no programa de física, em 2000, - no mesmo ano em que emigrou para os Estados Unidos com um visto de estudante. Frequentou as aulas por menos de um ano mas depois desistiu do curso, segundo a presidente da Universidade Brown, Christina Paxson. Apesar de ter chegado aos EUA em 2000 só obteve o título de residência em 2017.

"Esse indivíduo hediondo jamais deveria ter tido permissão para entrar em nosso país, em 2017", disse a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem em comunicado.

Após o tiroteio, as autoridades ainda estiverem perto de o deter num armazém em Salém, New Hampshire, mas o suspeito acabou por se suicidar. Segundo a ABC News, o seu corpo foi encontrado num depósito em New Hampshire, depois de uma intensa busca que durou vários dias, e o seu carro - que foi uma peça-chave no que toca a desvendar o caso - foi encontrado abandonado.

"Esta noite, os nossos vizinhos de Providence podem finalmente respirar um pouco mais de alivio", disse o o presidente da câmara de Providence, Brett Smiley, aos jornalistas durante uma conferência de imprensa.

Cláudio estava a morar em Miami, mas segundo a procuradora federal de Massachusetts, Leah Foley, ele havia alugado um quarto de hotel em Boston, no final de novembro. A 1 de dezembro, alugou um Nissan Sentra cinza - que foi visto na área do campus nos 12 dias seguintes e até ao dia do tiroteio.

Foi só nos últimos um ou dois dias que as autoridades começaram a acreditar que o tiroteio na universidade podia estar ligado à morte do cientista português Nuno Loureiro. Apesar disso, não são conhecidos os motivos por detrás do tiroteio - ou pelo menos não foram divulgados pelas autoridades.

O tiroteio ocorreu no passado fim de semana na universidade americana de Brown e, como consequência, duas pessoas morreram e outras nove ficaram feridas. Em conferência de imprensa a polícia explicou que não há provas da participação de terceiros neste crime, e descreveu até os detalhes dos movimentos do suspeito antes e depois do tiroteio. Explicaram também como é que o suspeito se conseguiu esconder durante vários dias das autoridades.