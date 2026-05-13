Caracas destaca participação europeia no desenvolvimento económico da Venezuela

Apesar de não existirem dados oficiais públicos sobre a quantidade de cidadãos europeus que residem atualmente na Venezuela, historicamente as comunidades espanhola, italiana, portuguesa e alemã são referenciadas como as maiores.

O Governo da Venezuela destacou a participação de diversas comunidades europeias no progresso e desenvolvimento económico do país, enfatizando os italianos, espanhóis, portugueses e alemães.



Caracas, Venezuela AP

“Esta noite [de terça-feira], celebramos a relação da Venezuela com a Europa, porque a Venezuela se construiu a par da Europa”, disse o ministro venezuelano de Comércio Exterior.

Johann Álvarez Márquez falava em Caracas, em nome da presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, durante a celebração local do Dia da Europa, que reuniu centenas de convidados, entre eles diplomatas de Portugal, de outros países europeus, e representantes das autoridades locais.

“Quando olhamos para a história, desde a época colonial até aos dias de hoje, crescemos juntos e somos hoje parte do que tem sido a Europa. E quando olhamos também para as comunidades que vivem na Venezuela, a Itália, a Espanha, Portugal, a Alemanha e assim muitos países, tem uma grande representação, há já muitos anos. Mas é que, além disso, têm feito parte do desenvolvimento económico da Venezuela. Por isso, de certa forma, partilhamos a nossa história e os nossos destinos”, disse.

O ministro fez uma reflexão sobre a situação mundial atual, para concluir que todos os países estão obrigados a ponderar a maneira de relacionar-se e a impulsionar a paz económica.

“Não há problemas apenas na Venezuela. O mundo inteiro está a atravessar uma situação difícil e complicada, que obriga a todos a enfrentar grandes desafios que se apresentam hoje e que nos obrigam também a vê-los de uma forma muito diferente, a livrar-nos dos preconceitos, a abrir a mente a uma nova forma de nos relacionarmos (…) e a Venezuela está nesse caminho de impulsionar novamente uma relação na área económica que seja benéfica para os nossos povos”, disse.

Johann Álvarez Márquez explicou ainda que, no contexto global atual, “o Governo da Venezuela acredita que existem muitas oportunidades para prosperar, em paz”.

“E a paz económica faz parte desse grande conceito que precisamos de construir todos, enquanto nação, enquanto país”, disse.

O ministro explicou que todas as instituições do Governo da Venezuela estão totalmente à disposição "para construir essa relação que é necessária no mundo de hoje”.

Apesar de não existirem dados oficiais públicos sobre a quantidade de cidadãos europeus que residem atualmente na Venezuela, historicamente as comunidades espanhola, italiana, portuguesa e alemã são referenciadas como as maiores.

Em abril, durante uma visita à Venezuela, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, referiu a existência de 220 mil portugueses inscritos nos consulados de Portugal em Caracas e Valência.

No entanto, admitiu que, tendo em conta os lusodescendentes sem dupla nacionalidade, a comunidade lusa local ultrapasse um milhão de pessoas.