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Cabo Verde cria área de isolamento para eventual assistência ao navio Hondius

Lusa 17:53
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Para já, não há necessidade de transferência dos passageiros para unidades hospitalares, sendo que qualquer eventual transporte será reavaliado com o mais elevado nível de segurança.

Cabo Verde criou uma área de isolamento e uma equipa multidisciplinar se for necessário prestar assistência a passageiros ou tripulantes do cruzeiro Hondius, após três mortes no navio associadas a uma síndrome respiratória aguda, anunciou esta segunda-feira o Governo.

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Na ilha de Ascensão, um passageiro foi retirado do barco e transportado para os cuidados intensivos, onde permanece, na África do Sul -- sendo este o único caso confirmado de hantavírus.

"O hospital já preparou uma área com capacidade para isolamento, caso seja necessário, demonstrando a nossa capacidade de mobilização e resposta. Foi constituída uma equipa dedicada, com médicos, infecciologistas, enfermeiros e técnicos de laboratório, para dar suporte aos doentes a bordo e, se necessário, também em terra", afirmou a diretora nacional de Saúde, Ângela Gomes.

Para já, indicou que não há necessidade de transferência dos passageiros para unidades hospitalares, sendo que qualquer eventual transporte será reavaliado com o mais elevado nível de segurança.

A responsável destacou que Cabo Verde assegura ter cumprido os protocolos internacionais, ao decidir não autorizar desembarques, nem que o navio atracasse no porto da Praia.

Segundo a mesma fonte, existem três passageiros com sintomas ligeiros, compatíveis com uma síndrome viral comum, estando as amostras recolhidas a ser analisadas em laboratório, tal como a Organização Mundial da Saúde (OMS) já havia adiantado à Lusa, acrescentando que podem vir a ser socorridos por uma ambulância aérea.

Até ao momento, não há confirmação de ligação entre estes casos e a infeção por hantavirus confirmada em laboratório, estando em curso uma investigação.

O trabalho está a ser coordenado entre as estruturas de saúde, portuárias, com o suporte da OMS e em ligação com as autoridades dos Países Baixos, de onde é originário o navio, e do Reino Unido, país de origem de pelo menos uma das pessoas afetadas.

Esta cooperação "tem permitido uma resposta célere e tecnicamente coordenada", incluindo a possibilidade de transferência aérea dos pacientes, disse Ângela Gomes.

As autoridades asseguram que a situação está sob controlo e não representa risco para a população.

O cruzeiro Hondius, de bandeira holandesa, entrou em águas cabo-verdianas no domingo, após notificação internacional de doença respiratória a bordo.

A embarcação transporta 147 pessoas, entre passageiros e tripulação, de 23 nacionalidades.

Um cidadão português integra a tripulação, confirmou fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, acrescentando que não solicitou, até ao momento, assistência diplomática.

O navio fazia a rota entre Ushuaia, na Argentina, e as ilhas Canárias, tendo realizado paragens no Atlântico Sul para turismo de observação da vida selvagem.

Em declarações à Associated Press (AP), a Oceanwide Expeditions, empresa responsável pelo cruzeiro, informou que o corpo da terceira vítima ainda se encontrava a bordo do navio em Cabo Verde e que a sua prioridade era garantir que dois tripulantes que estão doentes recebiam assistência médica.

A OMS indicou ainda que foi confirmado em laboratório pelo menos um caso de hantavírus, um vírus raro associado sobretudo a roedores.

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