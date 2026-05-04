Sábado – Pense por si

Descodificadores

O que é e como se transmite o hantavírus que está a causar pânico a bordo de um cruzeiro

Luana Augusto
Luana Augusto 15:20
Capa da Sábado Edição 28 de abril a 4 de maio
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 28 de abril a 4 de maio
As mais lidas

Autoridades suspeitam que surto de hantavírus matou três pessoas a bordo de cruzeiro. Isto é tudo o que precisa de saber sobre este vírus.

Três passageiros que seguiam a bordo de um cruzeiro no Oceano Atlântico morreram do que as autoridades acreditam ter sido um , informou a Organização Mundial de Saúde (OMS) no domingo. O navio MV Hondius viajava entre Argentina e Cabo Verde e entre as vítimas mortais encontrava-se um casal holandês e um britânico, que se encontrava a fazer terapia intensiva (destinada a pacientes gravemente doentes) na África do Sul. As autoridades encontram-se agora a investigar o sucedido. Mas o que é o hantavírus?

Hantavírus em roedores pode levar à morte
Hantavírus em roedores pode levar à morte Patrick Pleul/picture-alliance/dpa/AP Images
A carregar o vídeo ...
Como é o navio cruzeiro onde morreram três pessoas vítimas de surto de hantavírus?

O que é o hantavírus?

ortohantavírus, mais conhecido como hantavírus, é um grupo de vírus que se encontram principalmente em roedores e que pode causar doenças graves ou levar até mesmo à morte em humanos. Segundo o jornal , que cita o professor Adam Taylor, da Univerdade de Lancaster, existem pelo menos 38 espécies de hantavírus reconhecidas em todo o mundo, sendo que destas 24 podem causar doenças em humanos.

Como se propaga?

Esta doença é contraída através da inalação de partículas suspensas no ar provenientes de fezes secas de roedores, urina ou saliva dos roedores. A transmissão pode também ocorrer por meio de uma mordida ou arranhão por parte do roedor, apesar desta situação se verificar com menos frequência.

Quais os sintomas?

O hantavírus pode causar febre hemorrágica com síndrome renal - uma doença contraída principalmente na Europa e na Ásia que afeta os rins, segundo o Centers for Disease Control and Prevention (CDC, agência de saúde pública dos Estados Unidos). Os sintomas desenvolvem-se dentro de uma a duas semanas após a exposição e incluem: dores de cabeça intensas, dores nas costa e abdómen, febre e calafrios, náuseas e visão turva.

No caso dos Estados Unidos, a infeção resulta, por norma, na Síndrome Pulmunar por Hantavírus - uma doença que afeta os pulmões, cujos sintomas aparecem entre uma a oito semanas após o contacto com o roedor infetado. Os sintomas podem incluir: fadiga, febre e dores musculares, especialmente nas coxas, quadris, costas e ombros. 

Quantos casos existem no mundo?

Estima-se que ocorram cerca de 150 mil casos de HFRS (Síndrome Hemorrágica com Febre Sincical Respiratória) por ano em todo o mundo, e que a Europa e a Ásia sejam os continentes mais afetados, segundo um relatório dos Institutos Nacionais de Saúde (NIH) citado pela . Mais de metade dos casos geralmente ocorrem na China.

No caso dos Estados Unidos, dados mais recentes mostram que entre 1993 - quando começou a vigilância do hantavírus - e 2023, houve um total de 890 casos no país.

Qual a taxa de mortalidade?

No caso da Síndrome Pulmunar por Hantavírus, esta é particularmente fatal. Segundo a BBC, 38% das pessoas que desenvolvem sintomas respiratórias morrem desta doença. A nível geral, sabe-se que as infeções pelos vírus Hantaan e Dobrava geralmente causam sintomas graves com uma taxa de mortalidade variável entre os 5 e os 15%.

Qual o caso mais recente?

O caso mais recente e mediático remonta a fevereiro de 2025, quando Betsy Arakawa - a mulher do ator Gene Hackman, vencedor de um Óscar - morreu devido a uma relacionada com o hantavírus. Na altura, as equipas médicas disseram acreditar que Arakawa contraiu Síndrome Pulmonar por Hantavírus, depois de terem sido encontrados ninhos e alguns roedores mortos em anexos da casa onde vivia, e registos policiais terem mostrado que a mulher havia pesquisado informações sobre os sintomas de gripe e de Covid. Acabou por morrer dias depois.

Tem tratamento?

Não existe nenhum tratamento específico para a infeção por hantavírus, contudo, após a contração os pacientes devem receber alguns cuidados de suporte médico, sendo ainda aconselhável o repouso e a hidratação.

No caso da Síndrome Hepatopulmonar - que pode causar dificuldades respiratórias - os pacientes podem precisar de suporte respiratório, como a intubação. 

Quais os cuidados a ter?

O CDC aconselha a eliminar ou minimizar o contacto com roedores em casa, local de trabalhos ou até mesmo nos acampamentos, para reduzir o risco de exposição ao hantavírus. Além disso, sugere ainda que sejam vedados os buracos das casas ou garagem para impedir a entrada dos roedores nesses espaços.

O CDC dá ainda como opção colocar armadilhas dentro ou ao redor da habitação e aconselha que sejam removidos quaisquer alimentos de acesso fácil que possam atrair roedores.

Siga-nos no .    

Artigos Relacionados
Tópicos Com quem vai casar? Casa nova casais Cá Por Casa Centro de Controle e Prevenção de Doenças Estados Unidos Ásia Europa Betsy Arakawa BBC Organização Mundial de Saúde Argentina Adam Taylor Gene Hackman
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

O que é e como se transmite o hantavírus que está a causar pânico a bordo de um cruzeiro