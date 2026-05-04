O que é e como se transmite o hantavírus que está a causar pânico a bordo de um cruzeiro

Autoridades suspeitam que surto de hantavírus matou três pessoas a bordo de cruzeiro. Isto é tudo o que precisa de saber sobre este vírus.

Três passageiros que seguiam a bordo de um cruzeiro no Oceano Atlântico morreram do que as autoridades acreditam ter sido um surto de hantavírus, informou a Organização Mundial de Saúde (OMS) no domingo. O navio MV Hondius viajava entre Argentina e Cabo Verde e entre as vítimas mortais encontrava-se um casal holandês e um britânico, que se encontrava a fazer terapia intensiva (destinada a pacientes gravemente doentes) na África do Sul. As autoridades encontram-se agora a investigar o sucedido. Mas o que é o hantavírus?



Hantavírus em roedores pode levar à morte Patrick Pleul/picture-alliance/dpa/AP Images

A carregar o vídeo ... Como é o navio cruzeiro onde morreram três pessoas vítimas de surto de hantavírus?

O que é o hantavírus?

O ortohantavírus, mais conhecido como hantavírus, é um grupo de vírus que se encontram principalmente em roedores e que pode causar doenças graves ou levar até mesmo à morte em humanos. Segundo o jornal The Guardian, que cita o professor Adam Taylor, da Univerdade de Lancaster, existem pelo menos 38 espécies de hantavírus reconhecidas em todo o mundo, sendo que destas 24 podem causar doenças em humanos.

Como se propaga?

Esta doença é contraída através da inalação de partículas suspensas no ar provenientes de fezes secas de roedores, urina ou saliva dos roedores. A transmissão pode também ocorrer por meio de uma mordida ou arranhão por parte do roedor, apesar desta situação se verificar com menos frequência.

Quais os sintomas?

O hantavírus pode causar febre hemorrágica com síndrome renal - uma doença contraída principalmente na Europa e na Ásia que afeta os rins, segundo o Centers for Disease Control and Prevention (CDC , agência de saúde pública dos Estados Unidos). Os sintomas desenvolvem-se dentro de uma a duas semanas após a exposição e incluem: dores de cabeça intensas, dores nas costa e abdómen, febre e calafrios, náuseas e visão turva.

No caso dos Estados Unidos, a infeção resulta, por norma, na Síndrome Pulmunar por Hantavírus - uma doença que afeta os pulmões, cujos sintomas aparecem entre uma a oito semanas após o contacto com o roedor infetado. Os sintomas podem incluir: fadiga, febre e dores musculares, especialmente nas coxas, quadris, costas e ombros.

Quantos casos existem no mundo?

Estima-se que ocorram cerca de 150 mil casos de HFRS (Síndrome Hemorrágica com Febre Sincical Respiratória) por ano em todo o mundo, e que a Europa e a Ásia sejam os continentes mais afetados, segundo um relatório dos Institutos Nacionais de Saúde (NIH) citado pela BBC. Mais de metade dos casos geralmente ocorrem na China.

No caso dos Estados Unidos, dados mais recentes mostram que entre 1993 - quando começou a vigilância do hantavírus - e 2023, houve um total de 890 casos no país.

Qual a taxa de mortalidade?

No caso da Síndrome Pulmunar por Hantavírus, esta é particularmente fatal. Segundo a BBC, 38% das pessoas que desenvolvem sintomas respiratórias morrem desta doença. A nível geral, sabe-se que as infeções pelos vírus Hantaan e Dobrava geralmente causam sintomas graves com uma taxa de mortalidade variável entre os 5 e os 15%.

Qual o caso mais recente?

O caso mais recente e mediático remonta a fevereiro de 2025, quando Betsy Arakawa - a mulher do ator Gene Hackman, vencedor de um Óscar - morreu devido a uma doença respiratória relacionada com o hantavírus. Na altura, as equipas médicas disseram acreditar que Arakawa contraiu Síndrome Pulmonar por Hantavírus, depois de terem sido encontrados ninhos e alguns roedores mortos em anexos da casa onde vivia, e registos policiais terem mostrado que a mulher havia pesquisado informações sobre os sintomas de gripe e de Covid. Acabou por morrer dias depois.

Tem tratamento?

Não existe nenhum tratamento específico para a infeção por hantavírus, contudo, após a contração os pacientes devem receber alguns cuidados de suporte médico, sendo ainda aconselhável o repouso e a hidratação.

No caso da Síndrome Hepatopulmonar - que pode causar dificuldades respiratórias - os pacientes podem precisar de suporte respiratório, como a intubação.

Quais os cuidados a ter?

O CDC aconselha a eliminar ou minimizar o contacto com roedores em casa, local de trabalhos ou até mesmo nos acampamentos, para reduzir o risco de exposição ao hantavírus. Além disso, sugere ainda que sejam vedados os buracos das casas ou garagem para impedir a entrada dos roedores nesses espaços.

O CDC dá ainda como opção colocar armadilhas dentro ou ao redor da habitação e aconselha que sejam removidos quaisquer alimentos de acesso fácil que possam atrair roedores.

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