Atropelamento no centro de Leipzig mata pelo menos duas pessoas

Outras duas pessoas estão gravemente feridas, avançaram as autoridades locais.

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Um motorista atropelou várias pessoas no centro da cidade alemã de Leizig esta segunda-feira, assassinando pelo menos duas pessoas e deixando outras duas gravemente feridas.



Sebastian Willnow/dpa via AP

Foi, entretanto, publicada, no site da cidade, uma nota que informa que o motorista já foi detido e que já não representa perigo, ainda não está claro se se trata de um ataque premeditado. A polícia ainda não avançou mais detalhes sobre o ocorrido, mas, segundo a rádio local, um SUV Volkswagen danificado, com uma pessoa em cima do veículo, foi visto em alta velocidade em uma zona de pedestres.

A carregar o vídeo ... Pelo menos dois mortos em atropelamento em Leipzig

O incidente ocorreu na Grimmaische Strasse, rua que dá acesso à zona comercial central da cidade. Leipzig está localizada a sudoeste de Berlim e conta com mais de 630.000 habitantes, sendo uma das maiores cidades da Alemanha Oriental.

Os serviços de emergência de Leipzig montaram um centro de atendimento na sala de concertos Gewandhaus. A polícia anunciou que as pessoas afetadas que ainda se encontram no local podem dirigir-se à sala de concertos para serem assistidas.

As pessoas que tenham visto o incidente estão também a ser encorajadas a entrar em contacto com o centro de atendimento.