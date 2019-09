Caso seja alcançado o Brexit sem acordo, esperam-se perturbações nas travessias do Canal da Mancha e na distribuição de medicamentos e comida fresca enquanto são esperados protestos em todo o Reino Unido. É este o pior cenário, previsto pelo governo britânico num documento divulgado devido à pressão dos deputados da oposição na quarta-feira, dia 11.A Operação Yellowhammer, que foi preparada há seis semanas, dias antes de Boris Johnson se tornar-primeiro ministro, é a base do planeamento do governo caso não haja acordo com a UE.O documento foi divulgado após os pedidos dos deputados da oposição, que acusam o governo de Johnson de esconder o impacto ruinoso de sair da UE sem acordo. A data para o Reino Unido sair da UE, que Johnson quer cumprir com ou sem acordo, é de 31 de outubro.Segundo o documento, a prontidão pública e empresarial para uma saída sem acordo é baixa, o que se deve em parte à confusão política pré-Brexit. Os camiões poderão ter que esperar até dois dias e meio para atravessar o Canal da Mancha. "A distribuição de certos tipos de comida fresca sofrerá diminuições. Existe o risco que as compras motivadas pelo pânico causem ou exagerem problemas na distribuição de comida... Os protestos e contra-protestos vão ocorrer em todo o Reino Unido", indica a previsão.Segundo o governo, a Operação Yellowhammer só se refere ao pior cenário, e foi preparado para quaisquer contingências. Michael Gove, o ministro responsável pelas preparações em caso de não-acordo, afirmou que as informações no documento estavam a ser revistas.O tráfego no Canal da Mancha pode reduzir-se até 60% no primeiro dia após o Brexit. O pior cenário prevê uma interrupção até três meses.As filas de trânsito podem afetar as entregas de combustível e perturbar os recursos em Londres e no sudeste de Inglaterra. Os serviços transfronteiriços financeiros e a partilha de informação entre a polícia e os serviços de segurança também podem sofrer problemas.Johnson suspendeu o parlamento britânico até 14 de outubro, uma decisão considerada ilegal por um tribunal escocês.