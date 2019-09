Os deputados britânicos voltaram a recusar eleições antecipadas, indo contra a intenção de Boris Johnson. Porém, o primeiro-ministro britânico prometeu que ia conseguir um acordo de Brexit com a União Europeia na cimeira que se realizará em outubro.





Foi a segunda vez que os deputados recusaram eleições. Johnson pretendia que as eleições se realizassem em meados de outubro, antes da cimeira que ocorre no dia 17 e antes que o Reino Unido abandone a União Europeia. A saída está marcada para 31 de outubro."Este governo vai insistir em negociar um acordo, enquanto se prepara para sair sem nenhum", garantiu Johnson ao parlamento. "Irei à cimeira crucial em outubro e não importa quantos meios este parlamento invente para me prender as mãos, farei tudo para conseguir um acordo pelo interesse nacional.""Este governo não vai adiar mais o Brexit", prometeu.