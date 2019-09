porta-voz da Câmara dos Lordes, Norman Fowler, depois de ter sido aprovada no parlamento na passada semana, apesar da oposição do governo britânico.

A rainha do Reino Unido , Isabel II, promulgou esta segunda-feira uma lei que previne que o primeiro-ministro do país, Boris Johnson , avance com um Brexit sem um acordo até ao dia previsto para a saída da União Europeia , 31 de Outubro.A lei aprovada pela monarca, conhecida como Consentimento Real, determina que se a 19 de outubro o governo não tiver obtido a aprovação do parlamento para um acordo com Bruxelas ou para a saída sem acordo, Johnson terá que pedir um adiamento da data até 31 de janeiro. Assim, os deputados tentam evitar uma saída sem acordo.A nova lei foi confirmada peloEsta segunda-feira, o porta-voz de Boris Johnson confirmou que o parlamento britânico será suspenso até meados de outubro, com o o primeiro-ministro a indicar que não vai procurar mais "atrasos sem sentido" para o Brexit, e que os deputados deviam votar a favor das eleições para resolver o problema e deixar as pessoas decidirem sobre o