O Supremo Tribunal do Reino Unido deve anunciar, esta terça-feira, a sua decisão sobre a legalidade da suspensão do parlamento pelo primeiro-ministro Boris Johnson durante as semanas que vão levar até à data anunciada para a saída do Reino Unido da União Europeia.A decisão do Supremo britânico será anunciada depois de três dias de audiências realizadas na semana passada em Londres, disse um porta-voz daque órgão.O Tribunal vai decidir entre dois apelos. Um do tribunal Court of Session, em Edimburgo, que entendeu que a suspensão do parlamento é "ilegal" por considerar que o objetivo foi impedir a função dos deputados escrutinarem o trabalho do governo. Por sua vez, o Tribunal Superior de Londres rejeitou o pedido de cancelamento da suspensão do parlamento, que começou a 10 de setembro e está prevista durar cinco semanas, até 14 de outubro.

A primeira ação foi interposta por um grupo de 75 deputados e membros da Câmara dos Lordes, enquanto a segunda foi encabeçada pela empresária e ativista anti-Brexit Gina Miller, mas tem o apoio do antigo primeiro-ministro conservador John Major, da líder dos Liberais Democratas, Jo Swinson, e de vários dirigentes do partido Trabalhista.



O advogado de Major, Lord Edward Garnier, sustentou que Boris Johnson agiu por "interesse político" e que "as razões expostas nos documentos apresentados pelo primeiro-ministro não podem ser verdadeiras". O advogado que representa o governo da Escócia, James Wolffe, argumentou que "não foi dada nenhuma justificação de fundo" para a duração excecionalmente longa da suspensão.

Os deputados britânicos recusaram, este mês, as eleições antecipadas, indo contra a intenção de Boris Johnson. Porém, o primeiro-ministro britânico prometeu que ia conseguir um acordo de Brexit com a União Europeia na cimeira que se realizará em outubro.



Foi a segunda vez que os deputados recusaram eleições. Johnson pretendia que as eleições se realizassem em meados de outubro, antes da cimeira que ocorre no dia 17 e antes que o Reino Unido abandone a União Europeia. A saída está marcada para 31 de outubro.



"Este governo vai insistir em negociar um acordo, enquanto se prepara para sair sem nenhum", garantiu Johnson ao parlamento. "Irei à cimeira crucial em outubro e não importa quantos meios este parlamento invente para me prender as mãos, farei tudo para conseguir um acordo pelo interesse nacional."



"Este governo não vai adiar mais o Brexit", prometeu.