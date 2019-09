votado a favor da proibição de um Brexit sem acordo a 31 de outubro - a suspensão do parlamento foi uma maneira de impedir os deputados de aprovarem uma lei que levasse a um novo adiamento da saída do Reino Unido da União Europeia.

comunicações pessoais. No entender dos restantes deputados, as comunicações em causa são estritamente profissionais e serão exigidas a um grupo limitado de pessoas.

A Câmara dos Comuns do Reino Unido aprovou esta segunda-feira uma moção que obriga, a partir desta segunda-feira, o governo de Boris Johnson a divulgar todos os planos, mensagens internas e documentos envolvidos na decisão deDe acordo com o autor, Dominic Grieve - membro que foi expulso do Partido Conservador após terO documento pede que sejam entregues aos deputados todas as comunicações "por whatsapp, Telegram, Signal, Facebook" ou e-mail que estejam relacionadas com a decisão de pedir à rainha Isabel II a suspensão de trabalhos até 15 de outubro. Na Câmara dos Comuns, a proposta foi aprovada por nove votos de diferença, recebendo 311 a favor e 302 contra.O Governo de Boris Johnson, no entanto, indica tem sido suficientemnete transparente acerca do assunto e que não tem autoridade para exigir a funcionários que revelem