Brexit: Merkel e Macron confiantes num acordo para aprovação no Conselho Europeu

A chanceler alemã, Angela Merkel , e o presidente francês, Emmanuel Macron , disseram esta quarta-feira que um acordo para o Brexit está em finalização e poderá ser apresentado quinta-feira para aprovação no Conselho Europeu."Quero acreditar que um acordo está prestes a ficar fechado e que poderemos aprova-lo amanhã" [quinta-feira], disse Emmanuel Macron, numa conferência de imprensa conjunta com Angela Merkel, na cidade francesa de Toulouse, onde ambos se mostraram otimistas sobre o desenvolvimento das negociações de Bruxelas com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson A chanceler alemã exprimiu igual sentimento de confiança, referindo-se a um "'sprint' final", que está a ser feito para conseguir ter um documento de entendimento político antes do Conselho Europeu, que decorre quinta e sexta-feira, em Bruxelas.Também o presidente do Conselho Europeu anunciou que as bases de um acordo entre a União Europeia e o Reino Unido estão "prontas" , prevendo que "teoricamente" o texto pode ser aprovado na cimeira europeia.As negociações entre o governo britânico e Bruxelas intensificaram-se desde a semana passada após um encontro de Boris Johnson com o homólogo irlandês, Leo Varadkar, no sentido de encontrar uma solução antes do Conselho Europeu e para concluir o processo do Brexit até ao prazo de 31 de outubro.O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse esta quarta-feira durante uma reunião do governo que existe "uma hipótese de conseguir um bom acordo" para o Brexit, mas que "ainda não" existe entendimento total com a União Europeia (UE), adiantou um porta-voz. "Há uma oportunidade de conseguir um bom acordo, mas ainda não estamos lá", afirmou Boris Johnson, aludindo a "várias questões pendentes".Esta quarta-feira foi também revelado que o governo britânico apresentou uma proposta para a realização de uma sessão parlamentar extraordinária este sábado para debater o processo de saída do bloco europeu. Sábado é também o prazo dado por uma lei para o primeiro-ministro, Boris Johnson, escrever uma carta à UE a pedir um adiamento por mais três meses, até 31 de janeiro, se não for alcançado um acordo nem autorizada uma saída sem acordo até 19 de outubro.