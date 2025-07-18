Brasil triplica exportações de terras raras para a China no primeiro semestre

A tendência coincide com um aumento generalizado das exportações chinesas de terras raras, que atingiram em junho os níveis mais altos desde dezembro de 2009, com 7.742 toneladas.

As exportações de terras raras do Brasil para a China triplicaram na primeira metade do ano, alcançando 6,7 milhões de dólares (5,7 milhões de euros), face às tensões comerciais entre Washington e Pequim.

Os dados constam de um relatório divulgado na quinta-feira pelo Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC), que aponta uma queda de 7,5% nas exportações totais brasileiras para o país asiático, face ao mesmo período de 2024, para 47,7 mil milhões de dólares (cerca de 41 mil milhões de euros).

As importações de produtos chineses cresceram, contudo, 22%, para 35,7 mil milhões de dólares (30,5 mil milhões de euros), reduzindo o excedente comercial do Brasil com a China para 12 mil milhões de dólares (10,3 mil milhões de euros) -- o valor mais baixo desde 2019 e metade do registado em 2024.

A tendência coincide com um aumento generalizado das exportações chinesas de terras raras, que atingiram em junho os níveis mais altos desde dezembro de 2009, com 7.742 toneladas -- um aumento de 60% face ao mesmo mês de 2024, segundo dados das alfândegas chinesas. Em comparação com maio, o crescimento foi de 32%.

Analistas veem este salto como um possível reflexo de entendimentos discretos com os Estados Unidos sobre o fluxo de minerais críticos, após uma série de negociações em Genebra e Londres.

Em junho, o jornal norte-americano Wall Street Journal noticiou que a China passou a emitir licenças de exportação de seis meses para fabricantes norte-americanos selecionados.

Pequim impôs em abril novos controlos sobre sete minerais de terras raras e ímanes, em resposta aos pacotes de tarifas e restrições decretados por Washington, num esforço para reforçar o controlo sobre esta cadeia de fornecimento estratégica.

Apesar do aumento em volume, o valor total das exportações chinesas de terras raras caiu 47% em termos homólogos, o que, segundo o economista Xu Tianchen, da Economist Intelligence Unit, reflete alterações na composição dos produtos exportados -- mais elementos de baixo valor e menos dos de alto valor.

Xu assinalou ainda que os controlos alfandegários foram particularmente rigorosos em abril e maio.

As exportações de terras raras tornaram-se um tema central no comércio internacional, dada a sua importância para setores como automóvel, aeroespacial, semicondutores e defesa.

A China detém a maioria da capacidade global de produção e refinação destes minerais.

A normalização das exportações dos elementos médios e pesados, mais valiosos e sujeitos a maiores restrições, deverá demorar mais tempo, alertou Xu, já que Pequim continua a exigir licenças específicas e verificações rigorosas quanto à sua finalidade.

Os dados até agora disponíveis não especificam que categorias de produtos foram abrangidas pelo aumento nas exportações. Um quadro mais claro deverá surgir no domingo, quando o Governo chinês divulgar estatísticas mais detalhadas.