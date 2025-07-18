Trump escreve a Bolsonaro e ataca “regime ridículo de censura” no Brasil

Donald Trump frisou ser a sua "sincera esperança que o Governo do Brasil mude de rumo, pare de atacar os opositores políticos e acabe com esse regime ridículo de censura".
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou na quinta-feira uma carta ao ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, reiterando os ataques ao sistema judicial e ao que apelidou de "regime ridículo de censura" no Brasil.
Bolsonaro Trump
"Tenho visto o tratamento terrível que você está recebendo pelas mãos de um sistema injusto voltado contra você. Esse julgamento deve acabar imediatamente!", escreveu o presidente norte-americano, numa carta partilhada por Jair Bolsonaro nas suas redes sociais.
O procurador-geral do Brasil pediu a condenação de Jair Bolsonaro e de sete antigos colaboradores por tentativa de golpe de Estado contra o atual Presidente, Lula da Silva.
"Tenho manifestado fortemente minha desaprovação tanto publicamente quanto por meio da nossa política tarifária", detalhou, referindo-se ao anúncio de 50% de tarifas impostas aos produtos brasileiros a partir de 01 de janeiro.
Donald Trump frisou ainda ser a sua "sincera esperança que o Governo do Brasil mude de rumo, pare de atacar os opositores políticos e acabe com esse regime ridículo de censura".
