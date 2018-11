O presidente-eleito Jair Bolsonaro anunciou que irá mover a embaixada do Brasil em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, afirmando que a Palestina não devia sequer ter uma embaixada.

Acabado de ser eleito, Jair Bolsonaro já começa a dar indícios de que fará de tudo para cumprir algumas das suas promessas. O presidente-eleito do Brasil anunciou esta quinta-feira que vai transferir a embaixada do país em Israel de Telavive para Jerusalém.



O anúncio foi feito numa entrevista concedida ao jornal israelita Israel Hayom e posteriormente numa publicação no Twitter. Na publicação, Bolsonaro, que assume a presidência a 1 de Janeiro de 2019, afirmou que "Israel é um Estado soberano e nós o respeitamos", justificando assim a transferência da embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém.





Como afirmado durante a campanha, pretendemos transferir a Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. Israel é um Estado soberano e nós o respeitamos. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 1, 2018





Com esta decisão, Bolsonaro segue as pegadas de Donald Trump e da Guatemala, os únicos estados que tomaram a mesma decisão. Donald Trump assumiu esta opção como um dos grandes feitos da sua estratégia diplomática, que passa por uma maior aproximação a Israel e a Benjamin Netanyahu.

Jerusalém é um ponto estartégico, já que os palestinos pretendem tornar esta cidade histórica a capital do seu futuro estado. Ao decidir colocar a embaixada israelita nesta cidade pode ser considerado um acto diplomático confrontacional.



Na entrevista publicada na íntegra esta sexta-feira, o jornal Israel Hayom reproduz as declarações de Bolsonaro que afirma que deve ser Israel, como estado soberano que é a decidir qual deve ser a capital. "Israel é um Estado soberano. Vocês é que decidem qual é que deve ser a capital e nós vamos seguir essa decisão. Durante a campanha, perguntaram-me se eu faria isso quando fosse nomeado presidente e eu disse que sim", afirmou o presidente-eleito.



Bolsonaro falou ainda sobre a embaixada palestiniana, dizendo que a pretende transferir, lembrando que, na sua opinião, a Palestina não merece ter uma embaixada por não ser ainda um estado: "Quanto à embaixada palestiniana, creio que foi construída demasiado perto do palácio presidencial, portanto pretendemos transferí-la para outro lugar. Não há outro caminho, a meu ver. Além disso, antes a Palestina precisa de ser um Estado para que tenha direito a uma embaixada".



O presidente israelita, Benjamin Netanyahu, já reagiu à notícia, anunciando que vai estar presente na tomada de posse de Jair Bolsonaro como presidente do Brasil, a 1 de Janeiro.





I congratulate my friend Brazilian President-Elect, Jair Bolsonaro, for his intention to move the Brazilian Embassy to Jerusalem, a historic, correct and exciting step! — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) November 2, 2018





Bolsonaro anunciou ainda que irá apoiar Israel nas Nações Unidas: "Podem contar com o nosso voto. Sei que muitas vezes a votação é simbólica, mas ajuda a definir a posição que um Estado quer apoiar".