"Dêem-me os nomes deles. A minha equipa vai começar a apanhá-los", pediu Paul Makonda à população. Suspeitos de homossexualidade podem passar 30 anos na prisão.

A Tanzânia iniciou uma perseguição às pessoas homossexuais, instando a população a denunciar quem é gay. Os acusados serão detidos e podem passar até 30 anos na cadeia, devido à sua orientação sexual.



Paul Makonda, o comissário regional de Dar es Salaam, a maior cidade da Tanzânia, avançou com a repressão no dia 29 de Outubro. Garantiu que vai criar uma equipa com polícias, advogados e médicos para identificar e prender os homossexuais.



"Estes homossexuais gabam-se nas redes sociais. Dêem-me os nomes deles. A minha equipa vai começar a apanhá-los", afirmou Makonda. Quando confrontado com a possível condenação internacional, o responsável respondeu: "Prefiro enfurecer esses países do que enfurecer Deus."



Makonda também avisou as pessoas para apagarem imagens de nus nos seus telemóveis, prometendo medidas fortes contra a pornografia.



A repressão anunciada levou os homossexuais e transgénero da Tanzânia a deixarem as suas casas ou a não sair à rua. "Desde segunda-feira, deixei a minha casa e tenho vivido em vários locais. Estou sempre a olhar por cima do ombro com medo que venham à minha procura. Há tanta tensão entre a comunidade gay neste momento. Não só em Dar, mas em todo o país. Temos muito medo. Não sabemos o que fazer nem para onde ir", contou Nathan, de 24 anos, à Reuters.



Geofrey Mashala, um activista LGBT que vive na Califórnia, referiu que "todos os homossexuais estão a viver com medo". "Até os pais das crianças homossexuais vivem com grande medo. Se se nota que és um activista LGBT, podes ser detido e podem silenciar-te de uma maneira que as pessoas nunca saberão", contou ao The Guardian.



Apesar de o sexo homossexual ser ilegal na Tanzânia, a lei não costuma ser aplicada. Porém, a homofobia e as agressões a LGBT aumentaram desde que o presidente John Magufuli chegou ao poder em 2015. Devido à sua orientação sexual, os homossexuais são abusados, chantageados, agredidos por multidões, violados por polícias e outras pessoas. Não conseguem arranjar trabalho, e muitos acabam por se prostituir.



Os activistas garantem que já se registam detenções. No dia seguinte ao seu anúncio, Makonda contou que tinha recebido mais de 5.700 mensagens do público, que contêm uma centena de nomes de suspeitos de homossexualidade.



Entretanto, as clínicas que previnem infecções e tratam de pessoas seropositivas fecharam, sob a acusação de promoverem a homossexualidade.