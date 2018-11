O ex-Presidente brasileiro seria interrogado no dia 14 de Novembro pelo juiz numa acção que investiga a compra, alegadamente com dinheiro de suborno, de uma propriedade na cidade brasileira de Atibaia.

"Afora isso, os mais recentes fatos envolvendo o ingresso formal do magistrado na seara política – públicos e notórios – não deixam qualquer dúvida sobre um posicionamento político antagónico ao paciente por parte do magistrado, com reflexos na sua actuação jurisdicional", cita a revista brasileira Exame.A defesa pede que o Supremo decrete a nulidade de tudo o que seja relativo ao processo instaurado sobre o triplex no Guarujá, em que Lula já foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro e pelo qual está a cumprir pena em Curitiba desde Abril de 2018.O recurso da defesa exige ainda a anulação de "todas as acções penais propostas em face de Luiz Inácio Lula da Silva que estão ou estiveram sob a condução do juiz federal Sérgio Fernando Moro".Sérgio Moro aceitou, na passada quinta-feira, o convite endereçado por Jair Bolsonaro para ser ministro da Justiça e Segurança Pública, tendo já pedido para ser afastado da operação Lava Jato que liderava desde 2013.

Durante a campanha eleitoral, Moro não declarou apoio directo a Bolsonaro, mas referiu que voltar a eleger um presidente do PT seria inaceitável já que, na sua opinião, seria igual a apoiar o esquema de corrupção desmontado pela operação Lava-Jato, em que muitos dos arguidos pertencem a este partido. O ex-presidente petista Lula da Silva foi inclusivamente condenado a pena de prisão.



Moro adiantou a hipótese ainda de um governo de Fernando Haddad poder adoptar medidas que tentassem controlar a justiça e os meios de comunicação social para limparem o nome de membros do seu partido, o que fez com que muitas pessoas acreditassem que o juiz federal apoiava Jair Bolsonaro.



Luiz Inácio Lula da Silva acusou sempre Moro de praticar lawfer (abuso e mau uso das leis e dos procedimentos jurídicos para fins de perseguição política) alegando também que foi condenado sem provas num processo sobre um apartamento de luxo na cidade do Guarujá, no litoral do estado de São Paulo.