Presidente-eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, visitou um evangélicos para falar sobre a vitória eleitoral. Agradeceu a Deus e admitiu não ser "o mais capacitado".

Jair Bolsonaro participou num culto evangélico no Rio de Janeiro, esta terça-feira, para agradecer a uma parte significativa do seu eleitorado: fiéis evangélicos, a quem o agora presidente brasileiro afirmou: "Não sou o mais capacitado, mas Deus capacita os escolhidos".



O recém-eleito presidente do Brasil fez uma intervenção curta, onde mostrou um discurso menos incendiário e de mais união do que aquando da campanha eleitoral. A seu lado estava o pastor Silas Malafaias, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, um dos mais conhecidos e influentes homens religiosos do Brasil.



E quem é Silas Malafaias? Foi o pastor que celebrou o casamento entre Jair e Michele Bolsonaro em 2013. Foram amigos até 2017, quando se voltaram as costas por o pastor ter sido indiciado num processo de lavagam de dinheiro. A princípio, o homem do clero não declarou o seu apoio a Bolsonaro, mas os caminhos voltaram a cruzar-se e Malafaias tornou-se uma peça importante na eleição do ex-militar.



Bolsonaro começou o seu discurso por agradecer a Deus por ainda estar vivo, depois do atentado à faca de que foi vítima a 6 de Setembo. Depois prosseguiu com uma declaração de humildade e ao mesmo tempo confiança: "Temos uma nação um tanto quanto complicada. Crise ética, moral e económica. Tenho a certeza de que não sou o mais capacitado, mas Deus capacita os escolhidos", para gáudio dos evangélicos que gritaram "Mito!" dezenas de vezes antes, durante e depois do discurso.



O presidente brasileiro de extrema-direita citou depois um verso bíblico que foi imensamente reproduzido durante a sua campanha: "Conhecereis a verdade e ela vos libertará" (João 8:32). A "verdade" foi um dos pilares da campanha do candidato do Partido Social Liberal (PSL), num país mergulhado em processos de corrupção aos mais altos níveis.



Houve ainda um segundo momento de humildade misturado com humor, quando o presidente eleito afirmou: "Também achei que pirei naquele momento", referindo-se ao momento em que decidiu concorrer ao cargo que até ali estava a ser ocupado por Michel Temer, o homem que se sucedeu a Dilma Rousseff, depois do processo de destituição.



De acorod com as sondagens, 22,2% da população brasileira indentifica-se com o culto evangélico. E as sondagens apontam para que 59% deste eleitorado terá votado em Bolsonaro. A mulher de Bolsonaro, católico, é evangélica.



"Eu só peço aos senhores e às senhoras, nesse momento, como cristão, que continuem, assim como oraram pela minha vida, continuem orando para que possamos, além de ter uma boa equipe do meu lado, termos boas ideias e termos coragem para tomar decisões de modo que o nosso povo possa realmente no futuro ser feliz", concluiu Bolsonaro numa das primeiras aparições públicas como presidente eleito, dois dias depois das eleições que o conduziram até ao Palácio do Planalto.