"Sharon mandou o exército abater um avião de passageiros"

Ronen Bergman, colaborador do maior jornal israelita, o Yedioth Ahronoth, e do The New York Times, para escrever o seu oitavo livro investigou a história da Mossad. O resultado foi Ergue-te e Mata Primeiro, A História Secreta dos Assassínios Selectivos de Israel, editado recentemente em Portugal.