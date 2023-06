Jovem morre ao cair de telhado durante motins em França

Um jovem morreu na noite de quinta-feira depois de cair do telhado de um supermercado nos subúrbios de Rouen, França, durante motins relacionados com a morte de um jovem às mãos da polícia.







REUTERS/Nacho Doce

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos frança morte jovem

O homem caiu do telhado em Petit-Quevilly, no centro comercial de Bruyeres, enquanto este estava a ser pilhado.França continua a ser palco de violentos motins, devido à morte de Nahel, um jovem de 17 anos que foi baleado mortalmente depois de não ter parado durante uma operação STOP.Gérald Darmanin, o ministro do Interior francês, afirmou que as próximas horas serão críticas. Nas ruas francesas, estão destacados 45 mil agentes. Há três noites que se verificam motins.No centro de Marselha, houve pessoas a pilhar uma loja de armas e levaram espingardas. Ao longo das últimas noites, foram detidas centenas de pessoas. 200 agentes ficaram feridos na noite de quinta-feira.