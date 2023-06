Jair Bolsonaro inelegível até 2030, decide Tribunal

Jair Bolsonaro foi considerado inelegível até 2030 pelo Supremo Tribunal Eleitoral. A decisão foi divulgada esta sexta-feira e deve-se às alegações de fraude nas últimas eleições presidenciais brasileiras. Bolsonaro chegou a convocar embaixadores para criticar o voto eletrónico.







De acordo com a agência noticiosa Reuters, a maioria decidiu por afastá-lo de cargos públicos durante oito anos, considerando os atos cometidos nas eleições de outubro de 2022. Lula da Silva venceu.Quatro juízes do tribunal decidiram condenar Bolsonaro. Um deles não, e ainda falta que outros dois votem. Bolsonaro é acusado de abuso de poder político e uso indevido dos media.O ex-presidente brasileiro pode ainda recorrer junto do Supremo Tribunal Federal e tem essa intenção. "Esse julgamento não tem pé, nem cabeça. Não ataquei o sistema eleitoral, eu mostrei possíveis falhas", afirmou em declarações a uma rádio.As próximas eleições presidenciais no Brasil serão em 2026.