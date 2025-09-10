"Bloqueiem tudo": Milhares manifestam-se contra a nomeação do novo primeiro-ministro francês

Sébastien Lecornou tomou posse depois de o seu antecessor ter perdido uma moção de confiança na segunda-feira.

O Ministério da Administração Interna francês registou 430 ações, 273 manifestações e 157 bloqueios espalhados por todas as regiões do país. No dia em que Sébastien Lecornou tomou posse enquanto primeiro-ministro francês, milhares de pessoas saíram às ruas. As autoridades francesas tiveram de atuar em algumas situações, recorrendo até a gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes.



Protesto contra a nomeação do primeiro-ministro em França AP Photo/Thibault Camus

Até ao meio-dia 295 pessoas foram detidas, mais de metade delas em Paris. As autoridades francesas destacaram 80 mil polícias para tentarem conter as manifestações em Paris, Bordéus, Toulouse, Montpelliers, Nantes e Lyon.

“Precisamos de mudanças” é um dos principais gritos de ordem ouvidos em todas as manifestações. Os manifestantes querem, entre outras coisas, o abandono da ideia de abolir dois feriados, a redução dos custos de vida e a implementação de condições mais generosas para as baixas por doença.

Apesar de milhares de pessoas terem saído às ruas o país não ficou paralisado e a maior parte das ações ocorreu num ambiente de tranquilidade. Ainda assim já foram noticiados alguns momentos de tensão, como em Rennes, onde um autocarro foi vandalizado e incendiado ou em Cherbourg e Valence, onde vias foram bloqueadas. A companhia ferroviária SNCF referiu que impediu uma tentativa de arrombar a Gare du Nord, uma das principais estações de Paris, e outro outros “atos maliciosos” enquanto muitos dos transportes públicos da capital francesa e da região de Île-de-France estão a sofrer interrupções.

A carregar o vídeo ... Confrontos entre polícia e manifestantes que protestam contra crise política em França

A maior parte das ações foram marcadas pelo movimento Bloquons Tout – "Bloqueiem Tudo" em português - considerado pelo ministro da Administração Interna demissionário, Bruno Retailleau, como um “movimento de extrema-esquerda" que começou nas redes sociais e foi apoiada por todos os partidos da esquerda francesa, desde e França Insubmissa ao Partido Socialista.

As maiores manifestações estão marcadas para esta tarde pelo que a segunda etapa do Tour de l'Ardèche feminino acabou por ser cancelada: “A organização do Tour Ciclista Internacional Feminino de Ardèche informa que a segunda etapa programada para hoje entre Saint-Rambert-d'Albon e Saint-Donat, foi cancelada. Esta decisão segue um decreto da câmara emitido pelas autoridades competentes. A segurança das nossas corredoras, dos seguidores, do público e de toda a caravana do evento continua a ser a prioridade absoluta”.

Sébastien Lecornou utilizou as redes sociais para prometer que o seu governo vai trabalhar para a “estabilidade política e institucional para a unidade do país”.

Le Président de la République m'a confié la tâche de construire un Gouvernement avec une direction claire : la défense de notre indépendance et de notre puissance, le service des Français et la stabilité politique et institutionnelle pour l'unité du pays. Je tiens à le… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) September 9, 2025

Macron nomeou o novo primeiro-ministro depois de o seu antecessor, François Bayrou, ter perdido uma moção de confiança votado na segunda-feira no parlamento.