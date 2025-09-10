Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
10 de setembro de 2025 às 14:40

Vídeo mostra manifestantes a bloquear estradas em Marselha

Movimento Bloqueiem Tudo convocou dezenas de milhares de pessoas através das redes sociais. Manifestantes que estão contra a crise política em França saem à rua e entram em confronto com as autoridades.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)