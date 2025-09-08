Caiu o governo francês. Moção de confiança foi chumbada

O parlamento francês chumbou esta segunda-feira uma moção de confiança. Segundo a agência de notícias France-Presse, 364 deputados votaram contra, enquanto 194 votaram a favor e 15 abstiveram-se.



Moção de confiança derruba o governo francês AP Photo/Christophe Ena

O primeiro-ministro francês, François Bayrou, terá agora de apresentar a sua demissão ao presidente Emmanuel Macron. Segundo a agência France-Presse, que cita fontes próximas de François Bayrou, este cenário deverá acontecer já amanhã de manhã.

Com o chumbo da moção de confiança, Macron terá de optar por nomear um novo primeiro-ministro (havendo já alguns nomes para este cargo) ou dissolver o parlamento, levando o país a eleições. Contudo, segundo informou o Palácio do Eliseu numa nota divulgada esta segunda-feira, o presidente irá nomear um sucessor "nos próximos dias".

A presidente do União National, Marine Le Pen, afirmou esta segunda-feira que a dissolução do parlamento "não é uma opção, mas uma obrigação". Além disso, fez menção à hipotética demissão do presidente francês, mas disse não esperar "nada a esse respeito". "Se não houver uma dissolução, continuaremos com um espírito construtivo, mas sem fraqueza, a defender as ideias que os nossos eleitores nos mandam defender. Mas digo-o solenemente, não esperem que o grupo RN vos siga na vossa loucura fiscal e migratória, nos vossos pequenos preconceitos ideológicos que vos impedem de ver a realidade do país", afirmou Le Pen.

O primeiro-ministro apanhou o país de surpresa ao anunciar no final de agosto uma moção de confiança, que seria votada esta segunda-feira (8). François Bayrou defende que o orçamento para 2026 deve implicar a redução de €44 milhões do défice público, mas os partidos União Nacional, os Verdes e os Socialistas já disseram que não sabem como o poderiam apoiar. A solução foi, então, apresentar uma moção de confiança para verificar se existia um consenso no que toca à gravidade do endividamento francês.

Esta é a terceira vez que no espaço de um ano que França fica sem um primeiro-ministro.

Em atualização

