Bispo Américo Aguiar está de visita à Ucrânia

Hoje de manhã, o bispo português visitou a catedral de Lviv, noticiou a RTP, que está a acompanhar a visita. À tarde, o coordenador da JMJ de Lisboa, em agosto, vai reunir-se com jovens.A visita à catedral coincidiu com o funeral de um soldado morto em combate na guerra que se prolonga desde fevereiro de 2022, após a invasão por forças russas.Em 9 de julho, a JMJ confirmou a deslocação do bispo, mas não foram reveladas as datas por questões de segurança.A deslocação à Ucrânia surge "na sequência de um convite feito por representantes da Conferência Episcopal ucraniana", durante uma visita à sede da Fundação JMJ, em Lisboa, em junho, estando previsto que Américo Aguiar irá encontrar-se com jovens, pode ler-se na nota da assessoria da jornada divulgada.As tropas russas invadiram a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, mergulhando a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).A ofensiva militar, amplamente condenada na comunidade internacional, foi justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia.