Bielorrússia e Coreia do Norte assinam tratado de amizade e cooperação

Os serviços de imprensa bielorrussos citaram o líder norte-coreano a posicionar-se “contra a pressão ilegal exercida sobre a Bielorrússia pelo Ocidente”.

O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, e Kim Jong Un realizaram conversações na capital da Correia do Norte e esta quinta-feira e assinaram um tratado de amizade e cooperação.



Belarus' Presidential Press Service via AP

Durante a visita oficial de dois dias a Pyongyang, Lukashenko considerou o documento “fundamental” e disse que as relações entre os dois países estão a “entrar numa nova fase”. “Sim, não tivemos uma cooperação estreita, em grande parte por nosso culpa. Mas sinceramente estou satisfeito em constatar que a cooperação se intensificou significativamente”, referiu.

Os serviços de imprensa bielorrussos citaram o líder norte-coreano a expressar a sua “solidariedade e total apoio” à Bielorrússia e a posicionar-se “contra a pressão ilegal exercida sobre a Bielorrússia pelo Ocidente”.

A Bielorrússia é uma aliada próxima da Rússia, Lukashenko permitiu que Moscovo usasse o território bielorrusso como base para a invasão em grande escala levada a cabo por Putin contra a Ucrânia e posteriormente autorizou a colocação de armas nucleares táticas russas na Bielorrússia.

Também Kim Jong Un apoio Putin na guerra, tendo mesmo enviado milhares de soldados e grandes quantidades de armas para a Rússia.