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20 de março de 2026 às 10:33

Filha adolescente de Kim Jong-un conduz tanque ao lado do pai

A filha adolescente do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, conduziu um tanque durante um treino militar supervisionado pelo pai, esta quinta-feira. As imagens alimentam as especulações de que a jovem poderá estar a ser preparada para ser a sucessora de Kim Jong-un.

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