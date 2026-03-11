Sábado – Pense por si

11 de março de 2026 às 12:17

Kim Jong-un e a filha assistem a segundo teste de mísseis cruzeiro

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e a filha assistiram, na terça-feira, a um novo teste com mísseis cruzeiros estratégicos disparados a partir de um navio de guerra, informaram os média estatais. O teste faz parte de um conjunto de exercício militares intitulado “Freedom Shield”, que arrancou na segunda-feira e dura 11 dias.

